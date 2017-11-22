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22 ноября 2017
21:10  22 ноября 2017 0

ЛНР и ДНР решают вопрос объединения, «чистка» среди избирателей Екатеринбурга, смерть Хворостовского. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
Дмитрий ХворостовскийФото: commons.wikimedia.org

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Главное к этому часу:

В прошлую субботу президент Путин открыл памятник Александру III в Крыму. «URA.RU» стало известно, кто придумал проект. Владыка Тихон (Шевкунов) обратился ко двум московским бизнесменам Игорю Алтушкину и Олегу Сиенко с просьбой профинансировать создание и установку памятника.

В Луганской и Донецкой республиках обсуждается вопрос объединения. В раздробленной ЛНР ждут украинского штурма, и, как утверждают эксперты, Киев может воспользоваться коллапсом в Луганске, чтобы попробовать захватить город.

Интервью с политконсультантом Валентином Бианки о «дивном новом мире». Как Интернет изменил психологию общества и о том, как нас отвлекают от самого важного в политике.

В администрации Екатеринбурга актуализируют реестр сведений об избирателях, имеющих право принять участие в выборах. Хотят «вычистить» все «мертвые души» среди избирателей, чтобы повысить явку.

Сегодня Дмитрий Маликов сообщил на совей странице в «Твиттере» о смерти Дмитрия Хворостовского. Позже этот факт подтвердил Иосиф Кобзон. Коллеги и друзья мэтра принесли свои соболезнования. Пригожин до последнего верил, что Хворостовский справится с болезнью. А для Игоря Саруханова смерть певца стала тяжелым ударом.

Куйвашев хлестко ответил рэперу Гнойному на реплику о том, что Екатеринбург — это «столица СПИДа».

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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