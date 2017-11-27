{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
22:25  27 ноября 2017 0

Свердловского министра во время отпуска лишили заместителя

Алексей Орлов на Агрофоруме-2017. Екатеринбург, хлеб, орлов алексей, каравай, дегтярев дмитрий
Дмитрий Дегтярев (слева) внезапно лишился первого замаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

В свердловском правительстве — знаковое кадровое изменение. Свой пост покидает первый заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов. Указ об освобождении его от должности «по собственной инициативе с 30 ноября 2017 года» подписан губернатором Евгением Куйвашевым в прошедшую пятницу, 24 ноября.

Причины, заставившие чиновника уйти в отставку, несмотря на заключенный с 1 августа 2017 года контракт, пока неизвестны. Неофициально коллеги Шарапова подтверждают, что уход замминистра «стал большой неожиданностью». Министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев находится в отпуске и недоступен для связи.

«Это решение самого Сергея Владимировича. Я не могу комментировать личные причины», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров