В свердловском правительстве — знаковое кадровое изменение. Свой пост покидает первый заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов. Указ об освобождении его от должности «по собственной инициативе с 30 ноября 2017 года» подписан губернатором Евгением Куйвашевым в прошедшую пятницу, 24 ноября.
Причины, заставившие чиновника уйти в отставку, несмотря на заключенный с 1 августа 2017 года контракт, пока неизвестны. Неофициально коллеги Шарапова подтверждают, что уход замминистра «стал большой неожиданностью». Министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев находится в отпуске и недоступен для связи.
«Это решение самого Сергея Владимировича. Я не могу комментировать личные причины», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.