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В пяти детсадах Краснокамска детей ограничивали в еде. Об этом стало известно после проверки Роспотребнадзора.
Детям сокращали количество приемов пищи и уменьшали количество порций. Вместо положенных 4-5 раз воспитанников кормили три раза. Помимо этого, рацион был довольно скуден, многие блюда регулярно повторялись. Также в меню не было напитков, содержащих витамины. Проверка санитарного ведомства выявила, что у работников учреждений нет справок о прохождении обязательного медосмотра, уточняет mediazavod.