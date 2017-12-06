Пермяки высмеяли врачей скорой помощи, опоздавших к пациенту

Жительница Перми публично «поблагодарила» врачей скорой помощи за оперативность и внимание. Пост вызвал у комментаторов неоднозначную реакцию: одни порадовались за медиков, а другие разглядели в рассказе жесткий сарказм.
В сообществе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» анонимно было опубликовано сообщение о том, что бригада скорой помощи около семи часов утра 40 минут ехала к пациенту в поселок Новобродовский (является частью города). Затем «заботливые» медики повезли женщину с «адскими» болями сначала в одну больницу, потом в другую. На все это ушло три часа.
Рассказ вызвал интерес пользователей. Некоторые из них поблагодарили автора за «позитивный пост» и высокую оценку работы медиков. Другие же обратили внимание на явный сарказм пермячки: «Выглядит как недовольство»; «Автор с иронией пересказывает приключения своего утра благодаря нашей доблестной скорой помощи»; «Наличие жесткого сарказма в посте не было замечено 80% пермяков и пермячек. Прискорбно»; «Вчера эту скорую больше двух часов ждали».
«URA.RU» направило запрос в министерство здравоохранения, чтобы выяснить, действительно ли бригада скорой помощи приехала к «экстренной» пациентке позже, чем требуют нормативы.
Скандалы на тему пермской медицины в социальных сетях, к слову, случаются регулярно. Так, на этой неделе уже обсуждалось обрушение потолка в гинекологическом отделении МЧС №7. В ноябре наделало шуму видео о грубом обращении с пьяным пациентом в отделении травматологии городской больницы Березников. А в сентябре пациенты пермской детской больницы №13 возмутились отсутствием свежего ремонта в помещениях медучреждения.