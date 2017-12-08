{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
09:00  08 декабря 2017 0

Сбербанк отдал 93,5 миллиона рублей на уральскую картошку

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , сельское хозяйство, поле, картофель, картошка, картофельное поле
В Свердловской области появятся новые элитные сорта картофеляФото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк предоставил 93,5 миллиона рублей компании «Уральский картофель» на проект по производству собственных элитных сортов картофеля. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе банка, кредит выдан организации сроком на пять лет.

Предприятие «Уральский картофель» было открыто в Белоярском городском округе в ноябре 2017 года при поддержке свердловских властей. Генеральный директор компании Виталий Дунин рассказал, что центр будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 60% — сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института. Еще 40% — сорта российской и зарубежной селекции.

Центр рассчитан на производство 10 000 тонн семян. Планируется, что первая партия элитных сортов картофеля поступит в хозяйства уральских аграриев в 2021 году. «В создание предприятия вложено более 100 млн рублей, львиная доля — более 80% — кредитные средства. Благодарю Сбербанк за поддержку и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказал Дунин.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель отметил, что производство собственного картофеля позволит местным аграриям фактически отказаться от импортных семян. «Подобные проекты, безусловно, стимулируют развитие агропромышленного сектора и в целом экономики страны», — сказал Кисель.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров