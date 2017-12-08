Сбербанк отдал 93,5 миллиона рублей на уральскую картошку

Сбербанк предоставил 93,5 миллиона рублей компании «Уральский картофель» на проект по производству собственных элитных сортов картофеля. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе банка, кредит выдан организации сроком на пять лет.
Предприятие «Уральский картофель» было открыто в Белоярском городском округе в ноябре 2017 года при поддержке свердловских властей. Генеральный директор компании Виталий Дунин рассказал, что центр будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 60% — сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института. Еще 40% — сорта российской и зарубежной селекции.
Центр рассчитан на производство 10 000 тонн семян. Планируется, что первая партия элитных сортов картофеля поступит в хозяйства уральских аграриев в 2021 году. «В создание предприятия вложено более 100 млн рублей, львиная доля — более 80% — кредитные средства. Благодарю Сбербанк за поддержку и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказал Дунин.
Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель отметил, что производство собственного картофеля позволит местным аграриям фактически отказаться от импортных семян. «Подобные проекты, безусловно, стимулируют развитие агропромышленного сектора и в целом экономики страны», — сказал Кисель.