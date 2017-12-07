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07 декабря 2017
17:30  07 декабря 2017 0

Госсекретарь США назвал условия снятия санкций с России

США, комета,метеор,сирия, вашингтон, флаг сша, Капитолий, достопримечательности сша
Условия Штатов касаются Крыма и ДонбассаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал об условиях, при которых Штаты готовы отменить санкции в отношении России. Они касаются полуострова Крым и военных действий в Донбассе.

По словам Тиллерсона, санкции против России будут действовать до тех пор, пока она «не уйдет из Донбасса» и «не вернет Крым Украине», передает Nation News. Выступая на открытии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, он подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений. При этом в санкционной политике продолжат участвовать страны Европы, подчеркнул госсекретарь.

США ввели санкции против России весной 2014 года. Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет отношения к конфликту на Украине. Также сообщалось, что вопрос о принадлежности Крыма не обсуждается после того, как жители полуострова сделали выбор на референдуме.

Игорь Чукреев
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