14:24 08 декабря 2017 0

Александр Сидоров и его коллега Павел Завальный уже дважды не появлялись на публичных выступлениях Натальи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО раздосадованы невниманием депутатов Госдумы к важным политическим событиям, происходящим в жизни округа. Два члена государственного парламента, Павел Завальный и Александр Сидоров, пропустили итоговый отчет губернатора Натальи Комаровой, с которым она выступила в пятницу, 8 декабря, перед думой региона. Также федеральные парламентарии пропустят и мероприятия к Дню округа.

«Это уже второй раз, когда депутаты пропускают публичные выступления губернатора — на ноябрьском послании к югорчанам не было вообще никого из членов Госдумы. Это странно, и это обидно», — комментирует источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

Приглашения были разосланы всем депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, избранным от Югры. На мероприятия в честь 87-летия ХМАО в Ханты-Мансийск прибыли только депутат Татьяна Гоголева, сенаторы Юрий Важенин и Эдуард Исаков.

По версии инсайдеров агентства, Павел Завальный мог пропустить мероприятия в ХМАО из-за участия в запуске завода «Ямал СПГ» в ЯНАО, где сейчас находится президент России Владимир Путин. Завальный числился в пуле приглашенных на это мероприятие. Однако сам парламентарий эти данные опроверг, сообщив, что находится на пленарном заседании в Госдуме.

Послание губернатора к югорчанам не услышал ни один депутат Госдумы. Это прецедент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сегодня будний пленарный день. Принимаем законы, то есть делаем свою работу, на что нас уполномочили избиратели. Региональная неделя состоится в конце месяца. Сегодня докладываю закон по Росатому. По Ямалу — это мероприятие президентское и очень важное. Я всех поздравил. Мы просто работаем, и ничего личного», — пояснил Павел Завальный в разговоре с «URA.RU».

На пленарном заседании также находится и Александр Сидоров.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, напомним, выступила с отчетом об итогах социально-экономического развития округа в 2017 году перед думой в последний раз. На заседании народные избранники упразднили эти обязанности главы региона. По неофициальным данным, в 2018 году губернатор ограничится только одним итоговым посланием, где отметит результаты реализации стратегии развития округа.

Принципиальное отличие между отчетом и посланием — по итогу спикеру нельзя задавать вопросы. Регламент послания не предусматривает дискуссий.