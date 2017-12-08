В сообществе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о вызове скорой помощи в поселок Новобродовский (является частью Перми). Женщина-аноним с сарказмом писала, что утром 40 минут ждала врачей, а затем «заботливые» медики три часа возили пациентку с «адскими» болями сначала в одну больницу, потом в другую. Власти поддержали врачей и ответили автору публикации в том смысле, что медики действовали абсолютно правильно.
В министерстве здравоохранения Пермского края «URA.RU» рассказали, что действительно 5 декабря в Новобродовский была вызвана скорая помощь. Пациентка жаловалась на боли в животе. Сначала ее осмотрели, после чего повезли в больницу для исключения урологического заболевания и затем уже госпитализировали. Перед транспортировкой был введен обезболивающий препарат.
«Бригадой скорой медицинской помощи выбрана верная тактика», — отмечают в минздраве. При этом нет оснований говорить, что «скорая» приехала поздно — норматив в 20 минут действует при вызове экстренной категории.
Пермяки, к слову, с удовольствием регулярно обсуждают в соцсетях медицинские скандалы. На этой неделе уже обсуждалось обрушение потолка в гинекологическом отделении МЧС №7. А ранее наделало шуму видео о грубом обращении с пьяным пациентом в отделении травматологии городской больницы Березников.