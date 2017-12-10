У помощницы депутата Госдумы воры украли «красивый» номер с Jaguar XF

Воры позарились не на элитную британскую иномарку, а на красивый номер
Злоумышленники скрутили номер с элитного автомобиля Jaguar XF в Москве. С заявлением о краже в полицию обратилась помощница депутата Госдумы.
В заявлении в правоохранительные органы помощница парламентария указала, что воры успели скрутить только передний номер автомобиля. В полиции предполагают, что похитителей заинтересовал «красивый» номер, так как на нем было три буквы «Р», а также повторяющиеся цифры, сообщает телеканал РЕН ТВ. Сейчас полиция разыскивает похитителей.
Отметим, что британский люксовый седан бизнес-класса Jaguar XF 2016 года выпуска продается в России в среднем за 2,5 млн рублей.