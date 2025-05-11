Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

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Шевченко признали победительницей по итогам пяти раундов
Шевченко признали победительницей по итогам пяти раундов Фото:

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории на турнире в Монреале. Об этом стало известно по итогам соревнования. 

«Шевченко победила француженку Манон Фьюро на турнире UFC 315 в Монреале», — передает «Интерфакс». Там добавили, что благодаря этой победе спортсменка сумела успешно отстоять звание чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории. По результатам пяти раундов судьи единогласно присудили Шевченко победу.

Ранее российская спортсменка Яна Сантос (Куницкая) столкнулась с неодобрительной реакцией публики перед своим поединком на турнире UFC в Соединенных Штатах. Однако 4 мая она одержала победу над американкой Мишей Тейт, передает «Московский комсомолец».

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Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории на турнире в Монреале. Об этом стало известно по итогам соревнования.  «Шевченко победила француженку Манон Фьюро на турнире UFC 315 в Монреале», — передает «Интерфакс». Там добавили, что благодаря этой победе спортсменка сумела успешно отстоять звание чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории. По результатам пяти раундов судьи единогласно присудили Шевченко победу. Ранее российская спортсменка Яна Сантос (Куницкая) столкнулась с неодобрительной реакцией публики перед своим поединком на турнире UFC в Соединенных Штатах. Однако 4 мая она одержала победу над американкой Мишей Тейт, передает «Московский комсомолец».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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