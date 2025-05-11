На Сахалине арестовали водителя, который намеренно переехал человека

В городе Корсаков (Сахалин) мужчина, совершивший намеренный наезд на человека, был взят под стражу. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.
"Фигуранту уголовного дела, наехавшего автомобилем на молодого человека 09 мая 2025 года в городе Корсакове, предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных пп. "е, и" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета используемого в качестве оружия). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — написали в telegram-канале ведомства.
Рано утром 9 мая возле одного из магазинов в портовом городе произошел инцидент с участием группы граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта 36-летний житель Новосибирска был намеренно сбит автомобилем, за рулем которого находился местный уроженец 2001 года рождения. Мужчина погиб на месте. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции непосредственно на месте происшествия.
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