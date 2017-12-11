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Главные новости Пермского края
16:11  11 декабря 2017 0

В Перми отец-одиночка «поймал» Решетникова на улице и пожаловался на мэра

Техническое открытие выставки Россия моя история. Пермь, решетников максим
Максим Решетников выслушал пермяка и выразил готовность разобраться в проблемеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяк Василий Кузьмин, который лишился жилья и воспитывает двоих детей, случайно встретил на улице губернатора Пермского края Максима Решетникова. О результатах беседы отец- одиночка рассказал «URA.RU».

Брат погибшего в Чечне Героя России Федора Кузьмина — Василий Кузьмин — в прошлом году стал отцом-одиночкой двоих детей (их мать была жестоко убита). При этом собственной квартиры или комнаты у семьи нет, а администрация Перми отказывается предоставить хотя бы временное жилье.

В прошлый вторник, 5 декабря, Кузьмин направился в центр города по общественным делам (пермяк возглавляет фонд имени Героя России Кузьмина). Неподалеку от здания администрации губернатора он вдруг встретил Максима Решетникова. Кузьмин обратился к главе региона и рассказал об острой проблеме, с которой столкнулась семья. Решетников поручил своему помощнику заняться этой темой и выразил готовность разобраться в ситуации. Позднее Кузьмина обещали пригласить на повторную встречу.

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«Я уже направил помощнику Максима Геннадьевича все документы по нашей проблеме. Думаю, губернатор на этом примере увидит, как бездействуют чиновники на местах», — отметил Кузьмин.

В пресс-службе администрации губернатора подтвердили факт встречи главы региона и Василия Кузьмина. Сейчас ведомство изучает проблему, с которой столкнулась семья.

О проблеме семьи Кузьминых «URA.RU» рассказывало неоднократно. На протяжении года брат Героя России ведет переписку с различными ведомствами. Во всех ответах содержится ссылка на управление жилищных отношений Перми, от которого в июне и последовал отказ.

Ранее в администрации Перми «URA.RU» сообщили, что семья действительно получила отказ. Кузьмину было предложено встать в очередь на получение муниципального жилья и предоставить необходимые документы, чего он до сих пор не сделал. Сам же заявитель настаивает, что принес все требуемые документы еще в марте. Какие конкретно действия еще необходимо совершить Кузьмину, «URA.RU» в мэрии не пояснили. Сейчас идет судебный процесс, который прокуратура города инициировала в защиту интересов семьи.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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