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Главные новости Челябинской области
11:15  14 декабря 2017 0

На челябинском заводе-гиганте, загрязняющем воздух, погиб рабочий

Пресс-тур на ООО Мечел-Кокс. Челябинск, угле-подготовительный цех
Сотрудник «Мечел-Кокса» попал под колеса состава с сырьемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории завода «Мечел-Кокс» погиб 54-летний рабочий. Как сообщили «URA.RU» в СК РФ по Челябинской области, смерть мужчины наступила в результате несоблюдения техники безопасности на производстве.

Тело мужчины обнаружили в одном из цехов предприятия днем, 13 декабря. «По предварительным данным мужчина попал под движущий состав, перевозящий сырье, и получил смертельные травмы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В данный момент проводится доследственная проверка, по итогом которой будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность труда.

«Мечел-Кокс» является одним из главных источников фенола в атмосфере Челябинска. В июне этого года прокуратура Челябинской области заставила управление Росприроднадзора аннулировать разрешение «Мечел-Коксу» на выброс вредных веществ в воздух. После такого решения силовиков, у челябинского предприятия, входящего в холдинг олигарха Игоря Зюзина, нет законных оснований продолжать работу. Крупнейший завод Челябинска находится в черте города. По данным экологов, он дает около 46% загрязнения от всех промышленных выбросов в городе, это около 100 тысяч тонн.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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