20:32 15 декабря 2017 0

Ксения Собчак пытается выстроить коммуникацию с Челябинском, но пока сталкивается с проблемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента, уже второй раз сталкивается с проблемами в Челябинске. После скандала с местными коммунистами она предложила организовать встречу активистам экологического движения «СтопГОК», но получила отказ, передает корреспондент «URA.RU».

Соответствующий пост разместил в группе экодвижения во «ВКонтакте» один из его лидеров Сергей Белогорохов. «Вчера [14 декабря] с избирательного штаба К. Собчак, поступило предложение провести встречу 19 декабря, непосредственно с участниками Стоп Гок с одной стороны и кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак с другой. Тематика встречи — обсуждение проблемы Томинского гока. Со своей стороны мы предлагаем Ксении Анатольевне принять участие во встрече-митинге 17 декабря в сквере Колющенко и лично пообщаться с людьми», — написал активист. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Белогорохов уточнил, что этот пост является «не приглашением, а предложением» Ксении Собчак прилететь в Челябинск на митинг.

В комментариях к записи в соцсети другой лидер движения Василий Московец, которому звонил президент Владимир Путин во время визита в Челябинск 9 ноября, объяснил соратникам, чем полезна была бы встреча с Ксенией Собчак. «Отчего же не встретиться?! У К.А. [Ксении Анатольевны] будет сайт, он будет явно посещаем. Будут телеэфиры. Почему бы ей не высказать свое мнение по нашей проблеме публично? Нас с вами это вообще ни к чему не обязывает», — отметил Московец.

Необходимость встречи вызвала бурную дискуссию. «Да я просто больше не буду ходить, то [блогер, также заявивший о намерении баллотироваться в президенты Алексей] Навальный то Собчак, конечно, потом все, кому не лень цепляют ярлык — экстремисты и вспоминают бесконечно. И тому и другому глубоко безразлично, им попиариться… не более, точнее использовать ситуацию. А вы ведетесь. В долгосрочной перспективе это отрыгнут все и ОП [Общественная палата] и СМИ и тд. Что за заигрывания с теми кто явно проиграет? И кому явно безразлично. Какой это рупор????», — возмутилась под записью Инна Андреева.

К концу дня под постом в «ВКонтакте» было уже 325 комментариев, и это число продолжает расти. Василий Московец заметил, что за все четыре года существования группы не было таких масштабных обсуждений.

Это соседство стало причиной раздора между штабом Ксении Собчак и коммунистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель избирательного штаба телеведущей в Челябинске Эрнест Лукманов рассказал корреспонденту «URA.RU», что у Ксении Собчак уже изменились планы. «19 декабря она хотела прилететь в Челябинск на открытие штаба. Но у нее произошли изменения в плотном графике, пришлось перенести визит. Он состоится после Нового года. Когда мы еще только готовились к визиту, то определились, что больная тема для Челябинска — экология. Вышли на активистку движения „СтопГОК“ Анну Горбань и через нее озвучили предложение о встречи. Хотели, чтобы эксперты „СтопГОК“ с цифрами на руках поговорили с Ксенией Собчак. Но мне неизвестно, чтобы кто-то приглашал Ксению Анатольевну на митинг 17 декабря», — добавил Лукманов.

Челябинский политтехнолог Сергей Клесун отмечает, что Ксения Собчак пытается заручиться поддержкой самого многочисленного и организованного движения, которое воспрянуло после звонка президента Владимира Путина. Со «СтопГОК» общаются члены Совета по правам человека, их поддержкой пытается заручиться Алексей Навальный. Видимо, она считала, что достаточно будет назначить дату встречи. Но активисты неожиданно для телеведущей выдвинули свои условия — если хочет площадку для выступления перед общественниками, то пусть приезжает к ним на митинг. «Этот ответ „СтопГОК“ бьет по Собчак не меньше, чем скандал с коммунистами», — полагает эксперт.

Напомним, скандал с коммунистами произошел после установки брендированного шатра Ксении Собчак в центре Челябинска на Алом поле под бюстом Ленина. Планировалось, что в течение недели активисты штаба телеведущей будут проводить пикеты и набирать волонтеров для работы избирательного штаба. Но обком КПРФ назвал недопустимым соседство агитаторов телеведущей с бюстом Ленина. А глава фракции компартии в гордуме Константин Нациевский и вовсе назвал шатер «порнографией», а в логотипе Ксении Собчак увидел цвета ЛГБТ-сообщества. Сама телеведущая разместила в Instagram снимок «URA.RU» с открытия своей акции в Челябинске, назвав его фото дня.

После этого скандала мэрия запретила акцию в поддержку выдвижения телеведущей в президенты РФ. Как пояснили в администрации, закон запрещает досрочную агитацию. Эрнест Лукманов объявил, что теперь штаб Собчак будет искать частные площадки, в том числе обращаться к собственникам местных торговых комплексов. В ТК «Родник» семьи экс-губернатора Михаила Юревича ему уже отказали.