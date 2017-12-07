{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:25  07 декабря 2017 0

Челябинские власти запретили «порнографию» Собчак. Отказал даже Юревич

Акция в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты РФ. Челябинск, шатер собчак
Агитация за Собчак в Челябинске объявлена преждевременнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Мэрия отказала активистам Ксении Собчак в Челябинске проводить акции в поддержку ее выдвижения в президенты РФ. Теперь они будут искать частные площадки, в том числе обращаться к собственникам местных торговых комплексов, сообщил «URA.RU» руководитель местного штаба телеведущей Эрнест Лукманов.

«Нам вручили письмо за подписью [первого замглавы города Натальи] Котовой о том, что нам не разрешают разместить шатер, поскольку юридическая служба увидела преждевременную агитацию за кандидата в президенты. Мы настаиваем, что информируем людей о деятельности Ксении Собчак. Поэтому ищем альтернативные пути. Обращаюсь к бизнесменам с просьбой разрешить размещение нашего шатра на их территории. Против такого варианта в администрации не возражают», — заявил Лукманов.

По словам главы штаба Ксении Собчак в Челябинске, он провел предварительные переговоры с руководителями нескольких объектов, но те отказали без объяснения причин. В том числе, администрация ТРК «Родник» семьи экс-губернатора Михаила Юревича. Торгово-развлекательные комплексы являются приоритетом для размещения шатра.

В мэрии Челябинска объяснили, что Ксения Собчак открыла свой сайт как кандидата в президенты РФ, там размещена предвыборная программа. В СМИ она позиционирует себя именно участником мартовских выборов главы государства. Однако целью челябинских пикетов заявлено «знакомство жителей с деятельностью К.А. Собчак». «Указанная акция имеет все признаки предвыборной агитации. А она разрешена только после официального опубликования решения о назначении выборов. Этого пока не сделано. Пикет не может быть согласован, поскольку фактическая цель противоречит законодательству», — добавили в пресс-службе мэрии.

Серия пикетов стартовала в Челябинске 1 декабря. Планировалось, что акции будут проходить каждый день в течение недели. Штаб Ксении Собчак согласовал с властями и разместил фирменный шатер в центре Челябинска на Алом поле под бюстом Ленина. Последнее обстоятельство вызвало возмущение коммунистов. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский назвал шатер «порнографией», а в логотипе Ксении Собчак увидел цвета ЛГБТ-сообщества. Штаб Ксении Собчак добровольно прекратил акцию и обратился в мэрию за разрешение проводить пикеты с 11 по 17 декабря на пешеходной зоне по улице Академика Королева (густонаселенный спальный район — северо-запад).

По словам Эрнеста Лукманова, за неполные двое суток активисты записали 55 человек в волонтеры, которые готовы собирать подписи за регистрацию Ксении Собчак кандидатом в президенты. Из них 70% — молодежь, остальные — люди среднего возраста. Более того, Ксения Собчак у себя в Instagram разместила снимок «URA.RU» с открытия своей акции в Челябинске, назвав его фото дня.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров