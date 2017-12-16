В штате Нью-Йорк вынесен приговор по делу жителя Перми, который помогал нелегальным мигрантам незаметно пересекать границу Канады и США. За чрезмерные навыки спортивного ориентирования в приграничном лесу Николай Глухов получил 3 года тюрьмы.
О задержании властями США экс-главы федерации спортивного ориентирования Пермского Края стало известно в октябре 2016 года, когда Глухова и гражданку Грузии Теону Джанашвили арестовали неподалеку от переправы Шамплейн в штате Нью-Йорк. У обоих в момент задержания отсутствовали какие-либо документы. Выяснилось, что Глухова и его спутницу в условленном месте должна была подобрать его бывшая землячка Надежда, проживающая в штате Нью-Джерси — за помощь в транспортировке нелегала Глухов пообещал ей деньги.
В ходе следствия американские пограничники утверждали, что Глухов несколько раз проводил людей через границу по лесам, используя компас и хорошие навыки спортивного ориентирования в незнакомой местности. Для конспирации россиянин называл себя Сусловым, Кузнецовым или Буровым. В суде пермяк наотрез отказался признавать свою вину. По его словам, он действительно решился на нелегальный переход границы, но без корыстного умысла. В США у Глухова проживает сын и внуки, а в последние годы американское консульство отказывало ему в туристической визе.
За контрабанду людей Глухову грозило до 10 лет тюрьмы и денежный штраф. Несмотря на серьезные обвинения, суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего спортсмена к трем годам и одному месяцу лишения свободы. По выходу из тюрьмы его депортируют в Россию.
«У него в США живут внуки и мой брат, но визу ему в страну не дают. Он решил навестить внуков, получил визу в Канаду и оттуда пытался попасть в США. Делал он это не первый раз, и поэтому, когда его задержали пограничники, они установили, что он таким путем ходил не один раз к внукам. Со слов отца, в приговоре есть неточности, поэтому срок будет меньше» — рассказал порталу «59.ру» сын Глухова — Станислав.