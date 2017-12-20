11:17 20 декабря 2017 0

По словам инсайдера, под конец года судейские могут остаться без премий Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники судов жалуются на тяжелое материальное положение: помощников и секретарей якобы лишили премий за последний квартал и конец года. Об этом «URA.RU» сообщила сотрудница одного из районных судов. По ее словам, окладная часть зарплаты судебных клерков (без премий) настолько низка, что прожить на нее невозможно.

«Зарплата помощников судей — 13-14 тысяч рублей, секретарей — около 10 тысяч, поэтому им выплачивали премиальные, с помощью которых дотягивали зарплату до 25-30 тысяч рублей, — рассказал „URA.RU“ источник, хорошо знакомый с устройством судебной системы. — Эти деньги выплачивались как раз из той премиальной части, которая должна была пойти на выплату премий в конце года. В итоге на конец года денег не осталось. И в облсуде, и в районных все об этом все знали».

По его словам, многие судьи (у которых зарплата достаточно высока) просто доплачивают своим секретарям и помощникам из своих собственных средств. «Это не поощряется, но на это закрывают глаза, потому что иначе совсем плохо», — объясняет источник.

Между тем, как пояснили «URA.RU» в Свердловском областном суде, никаких перебоев с выплатой зарплат сотрудников судов нет: всем исправно выплачивается как окладная, так и премиальная части. В том числе ожидается и выплата последней в этом году квартальной премии. За официальными комментариями журналистам порекомендовали обратиться в Управление судебного департамента в Свердловской области — структуру, через которую осуществляется финансирование деятельности судов.

Редакция обратилась в данное ведомство с запросом. Как сообщили «URA.RU» в Управлении судебного департамента, запрос получен и находится на рассмотрении у руководителя — Олега Ножникова. К моменту публикации ответ на запрос в редакцию не поступил.

По последней информации, которая обсуждается в судейских круга, из-за нехватки средств годовых премий могут лишить и судей. Но решаться это будет не общим порядком, а индивидуально для каждого судьи.