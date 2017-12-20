Госдума ужесточила наказание за лжеминирование
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за ложные звонки с сообщениями о подготовке терактов.
Согласно тексту документа, за ложные сообщения о подготовке терактов фигурантам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. По действующему законодательству максимальный срок за преступление составляет пять лет. Новый законопроект предусматривает четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после поступившего сообщения о готовящемся взрыве, сообщает РБК.
Минувшей осенью страну захлестнула волна «телефонного терроризма». Как напоминает портал «Утро.ру», ущерб от лжеминирования превысил миллиард рублей.