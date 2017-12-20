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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:16  20 декабря 2017 0

Госдума удвоила максимальный срок за телефонный терроризм

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, театральная площадь, новый год, вечерняя москва
Госдума ужесточила наказание за лжеминированиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за ложные звонки с сообщениями о подготовке терактов.

Согласно тексту документа, за ложные сообщения о подготовке терактов фигурантам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. По действующему законодательству максимальный срок за преступление составляет пять лет. Новый законопроект предусматривает четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после поступившего сообщения о готовящемся взрыве, сообщает РБК.

Минувшей осенью страну захлестнула волна «телефонного терроризма». Как напоминает портал «Утро.ру», ущерб от лжеминирования превысил миллиард рублей.

Данил Бардин
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