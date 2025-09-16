Зюганов предсказал дальнейшую судьбу «Интервидения»

Зюганов: «Интервидение» станет более популярным, чем извращенное «Евровидение»
Международный песенный конкурс «Интервидение», может стать популярнее «Евровидения». Новый конкурс привлечет широкую аудиторию за счет альтернативы западным культурным трендам, которые, как считает политик, сегодня преобладают в Европе. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 

«Я абсолютно уверен: все, что мы будем делать, будет абсолютно популярным. Я Европу хорошо знаю, был там везде, но меня поражает, что там случилась какая-то эпидемия, вырождение, причем почти во всем», — приводят слова Зюганова РИА Новости. Он подчеркнул, что Запад стал тащить всякие извращения на телевидение.

По словам лидера коммунистов, «Интервидение» будет отличаться не только музыкальным содержанием, но и созданием новых образов и настроений. Он отметил, что планирует лично следить за трансляцией конкурса и пожелал всем участникам достойного выступления. Зюганов убежден, что подобные культурные проекты способны формировать позитивное восприятие и объединять людей вне зависимости от границ.

Конкурс «Интервидение-2025» впервые пройдет в Подмосковье с 17 по 20 сентября, его называют культурной альтернативой «Евровидению». На сцене выступят артисты из более чем 20 стран, а Россию представит Shaman. Победителя определит международное жюри, а финал покажет Первый канал.

