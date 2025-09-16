Зюганов предсказал дальнейшую судьбу «Интервидения»

Международный песенный конкурс «Интервидение», может стать популярнее «Евровидения». Новый конкурс привлечет широкую аудиторию за счет альтернативы западным культурным трендам, которые, как считает политик, сегодня преобладают в Европе. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Я абсолютно уверен: все, что мы будем делать, будет абсолютно популярным. Я Европу хорошо знаю, был там везде, но меня поражает, что там случилась какая-то эпидемия, вырождение, причем почти во всем», — приводят слова Зюганова РИА Новости. Он подчеркнул, что Запад стал тащить всякие извращения на телевидение.
По словам лидера коммунистов, «Интервидение» будет отличаться не только музыкальным содержанием, но и созданием новых образов и настроений. Он отметил, что планирует лично следить за трансляцией конкурса и пожелал всем участникам достойного выступления. Зюганов убежден, что подобные культурные проекты способны формировать позитивное восприятие и объединять людей вне зависимости от границ.
Конкурс «Интервидение-2025» впервые пройдет в Подмосковье с 17 по 20 сентября, его называют культурной альтернативой «Евровидению». На сцене выступят артисты из более чем 20 стран, а Россию представит Shaman. Победителя определит международное жюри, а финал покажет Первый канал.
