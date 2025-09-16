Отмены и задержки рейсов в России 16 сентября: обстановка в аэропортах страны

Ночью 16 сентября сразу три аэропорта России ограничили свою работу. Также по всей стране произошел ряд задержек и отмен рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 16 сентября — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 16 сентября
Этой ночью сразу в трех аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Не были доступны воздушные гавани Волгограда, Калуги и Саратова, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.
Вылет и прием рейсов в Волгограде и Калуге ввели в 2:23 мск, в Саратове — в 2:43 мск. По состоянию на 7:50 мск все аэропорты работают в штатном режиме.
Аэропорт Сочи
В воздушной гавани Сочи за ночь 16 сентября отменили рейсы в Тюмень и Уфу. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Казань, Новосибирск, Стамбул, Хургаду и Пермь. Позже назначенного времени приземлились рейсы из Новосибирска, Красноярска, Самары, Казани, Еревана, Калуги, Тель-Авива, Антальи и Кургана.
Аэропорт Екатеринбурга
В Кольцово ночью 16 сентября задержали рейсы в Москву, Хургаду и Наманган. С опозданием приземлились самолеты из Уфы, Еревана, Санкт-Петербурга, Калининграда, Антальи, Москвы, Сочи, Дубая и Худжанда.
Аэропорт Новосибирска
В Толмачево за сегодняшнюю ночь задержали вылеты в Красноярск, Казань, Тюмень и Уфу. Позже назначенного времени приземлились рейсы из Москвы, Якутска и Пекина.
Аэропорт Санкт-Петербурга
В Пулково ночью 16 сентября отменили рейс в Ереван. Также задержали рейсы в Иркутск, Бодрум, Сочи и Якутск. С опозданием прилетели самолеты из Антальи, Душанбе и Стамбул.
Аэропорты Москвы
В Шереметьево этой ночью задержали рейсы в Мурманск и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени приземлились рейсы из Абу-Даби, Ижевска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Кирова, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Астаны, Сочи, Антальи, Белграда, Еревана, Перми и Барнаула.
Во Внуково ночью 16 сентября отменили рейс в Бодрум. Задержаны рейсы в Даламан, Анталью, Тамбов, и Стамбул. С опозданием прилетели самолеты из Антальи, Тбилиси, Астаны, Дубая, Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Еревана.
В Домодедово за ночь задержали рейсы в Сочи, Калининград и Гянджи. Позже назначенного времени совершили посадку рейсы из Шарм-эль-Шейха, Ташкента, Куляба, Еревана, Сочи, Тель-Авива, Новосибирска и Сочи.
