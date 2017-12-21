08:01 21 декабря 2017 0

При личной подаче заявления по месту жительства срок ожидания не изменится Фото: Александр Константинов © URA.RU

Россияне после подачи документов в подразделение МВД или МФЦ смогут получить новый паспорт в течение часа. Как выяснили журналисты, изучив новый регламент министерства внутренних дел РФ, документы будут подготовлены оперативно, если заранее отправить заявление и фотографии в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

Раньше на выдачу паспорта при заранее отправленных через портал документах выделялось полтора часа, пишут «Известия». Кроме того, с 60 до 30 дней сократится ожидание паспорта оформленного не по месту жительства. При личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался таким же — не более 10 дней.

С помощью портала госуслуг российский паспорт можно заменить, например, по возрасту или после смены фамилии. Тем же, кто раньше не имел российского паспорта, все равно придется идти в МВД или МФЦ со своими документами.