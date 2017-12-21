{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 декабря 2017
20 декабря 2017
08:01  21 декабря 2017 0

Россияне будут получать новый паспорт всего за час

Клипарт. Екатеринбург, паспорт
При личной подаче заявления по месту жительства срок ожидания не изменитсяФото: Александр Константинов © URA.RU

Россияне после подачи документов в подразделение МВД или МФЦ смогут получить новый паспорт в течение часа. Как выяснили журналисты, изучив новый регламент министерства внутренних дел РФ, документы будут подготовлены оперативно, если заранее отправить заявление и фотографии в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

Раньше на выдачу паспорта при заранее отправленных через портал документах выделялось полтора часа, пишут «Известия». Кроме того, с 60 до 30 дней сократится ожидание паспорта оформленного не по месту жительства. При личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался таким же — не более 10 дней.

С помощью портала госуслуг российский паспорт можно заменить, например, по возрасту или после смены фамилии. Тем же, кто раньше не имел российского паспорта, все равно придется идти в МВД или МФЦ со своими документами.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров