Юрист ужаснулся объему задолженности россиян по кредитам

Центробанк обсуждает с участниками финансового рынка возможность полного запрета на использование банками и микрофинансовыми организациями (МФО) информации о доходах из кредитных заявлений. Регулятор предлагает рассчитывать долговую нагрузку исключительно по официальным данным Федеральной налоговой службы (ФНС) и Соцфонда РФ. Юрист Александр Хаминский отметил, что подобное связано с тем, что нередко для получения кредита заемщику требуется лишь подтвердить заявку посредством СМС-кода, без дополнительной проверки его платежеспособности.
Банковское сообщество в России выступает против практики оценки доходов граждан исключительно на основании официальных документов. Как отмечают представители банков, предложения, выдвигаемые Центробанком, могут спровоцировать рост числа обращений за займами в нелегальные организации. В то же время сами банки, в особенности микрофинансовые компании, предлагают широкий спектр кредитных продуктов, оформление которых возможно дистанционно, без необходимости личного визита в офис и фактической проверки платежеспособности заемщиков, подчеркнул директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов.
«Итогом такой деятельности банков стало то, что в 2025 году в России наблюдается рост просроченной задолженности по кредитам, особенно по не обеспеченным потребительским кредитам. По данным на середину 2025 года, просрочка достигла рекордных 1,5 триллиона рублей, что составляет 5,7 % от всего розничного кредитного портфеля физических лиц», — привел данные Хаминский. Его слова передает Общественная служба новостей.
По новой инициативе ЦБ, все кредиторы будут обязаны получать официальные сведения о доходах заемщиков через сервис «Цифровой профиль» из информационных систем ФНС и Социального фонда. Полный перечень данных должен быть представлен к 1 марта 2026 года. Однако российские банки активно выступают против предложений регулятора — они опасаются, что ужесточение правил приведет к росту нелегального кредитования и сокращению доступности кредитов для населения.
Александр Хаминский пояснил, что инициатива ЦБ направлена на борьбу с закредитованностью населения. Объем просроченных потребительских кредитов в России превысил отметку в один триллион рублей. Согласно данным за середину 2025 года, сумма просроченной задолженности достигла рекордных 1,5 триллиона рублей, что эквивалентно 5,7% от общего объема розничного кредитного портфеля.
Снижение ключевой ставки может привести к ослаблению курса рубля. Такой прогноз озвучивал ранее экономист Павел Пенкин. Однако существенного падения курса национальной валюты ожидать не стоит. Так, по его словам, ЦБ РФ полностью контролирует и регулирует ситуацию на валютном рынке, поэтому любые колебания останутся в допустимых пределах.
