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21 декабря 2017
12:15  21 декабря 2017 0

Водонаеву вывели из себя пьяные попутчики. «Как много такой великовозрастной мерзости». ФОТО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Осенью 2017 года Водонаева вышла замуж за Алексея КосинусаФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Телеведущая Алена Водонаева, проехавшись в одном поезде с пьяными пассажирами, назвала «великовозрастной мерзостью» людей, выпивающих в общественных местах. На своей странице в Instagram Водонаева заявила, что для нее нормально, когда спиртным злоупотребляет молодежь, но когда взрослые — это «стыд» и «зашквар».

В соцсети Водонаева опубликовала фотографию из электропоезда «Сапсан» вместе со своим супругом Алексеем Косинусом. В подписи она рассказала, что проводила деловую встречу в вагоне-ресторане и ее сильно возмутило поведение других пассажиров.

«Когда я в общественных местах вижу выпивших 20-летних молодых людей и девушек, которые ведут себя шумно и вызывающе, я улыбнусь. Это возраст, это время их хулиганства и рок-н-ролла. Когда я наблюдаю такое явление у взрослых людей, мне мерзко. Выпивать, материться, громко разговаривать, занимать собой слишком много общественного пространства и приковывать к себе косые взгляды окружающих людей, когда ты по своему биологическому возрасту уже не соответствуешь подобному поведению, — это стыд и зашквар! Просто хочу сказать, как много такой великовозрастной мерзости нас окружает», — написала Водонаева.

За один день пост набрал более 31 тысячи «лайков» и множество комментариев. В них подписчики телеведущей поддерживают своего кумира: «Меня тоже бесят такие люди!»; «Абсолютно и полностью с тобой согласна». Впрочем, некоторые заметили, что и молодым людям тоже надо знать меру при употреблении спиртного.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1982 году. Участвовала в телепроекте «Дом-2», затем работала моделью, ведущей. 11 сентября 2017 года уроженка Тюмени вышла замуж за Алексея Косинуса. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге.

Виктор Дорофеев
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