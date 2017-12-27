Мэр Челябинска заявил, что мечтает о двухтысячной купюре и боится покупать биткоины

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев подвел итоги года на пресс-конференции 27 декабря. Он пообещал, что снег будет вывезен из города вовремя, рассказал, как должен прирасти областной центр, и сообщил, как относится к криптовалюте.
Горожане еще в 2015 году прозвали сугробы «тефтелевыми кучами». Выражение прижилось, и даже власти перестали обижаться. «В 2015 году действительно были проблемы, — признал мэр. — Но сейчас „тефтелевых куч“ нет». Глава города заявил, что перед Новым годом еще проедет по Челябинску, чтобы посмотреть, где еще могут быть такие кучи.
Тефтелеву, как и губернатору Борису Дубровскому неделю назад, задали вопрос о биткоинах. Мэр заявил, что криптовалюту не покупает — слишком много мошенничества в этой сфере. «А вот чтобы я хотел получить, так это двухтысячную купюру, — сообщил он. — Такая купюра мне еще не попадалась».
Глава Челябинска также отметил, что территория города может прирасти за счет Сосновского района. По этому поводу уже ведутся переговоры, процесс объединения если и состоится, то в 2019 году. А пока на территории Сосновского района может появиться новое кладбище для Челябинска.