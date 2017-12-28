В Сургуте будут судить выходцев из Таджикистана за истязание 12-летней родственницы

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела, связанного с истязанием 12-летней мигрантки. Ее родственники полностью признали свою вину и вскоре предстанут перед судом, сообщают в Следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре.
В ходе расследования было установлено, что девочка прибыла в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников — супружеской пары, у которой было еще трое малолетних детей. Они не предоставляли девочке должного ухода, систематически били ее и не кормили.
По ходатайству следователя СКР обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетней, совершенном группой лиц. Кроме того, мужчина также обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Помимо прочего, СКР возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны участковых уполномоченных полиции. В их обязанности входит выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях, и профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Ранее «URA.RU» писало, что родственников девочки заключили под стражу и провели допрос. Тогда они не признали свою вину.