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Главные новости Челябинской области
09:05  29 декабря 2017 1

Над уральской школьницей, которая чуть не утопила ребенка в унитазе, хотели устроить самосуд в больнице

Форум ОНФ
Ребенок полностью здоровФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Троицке местные жители пытались проникнуть в больницу к 15-летней школьнице, родившей в туалете младенца. Несколько человек хотели «разобраться» с юной мамой, которую и так терроризируют в социальных сетях.

15-летняя роженица лежала в гинекологическом отделении Челябинской областной больницы, когда на территорию учреждения проникли несколько возмущенных уральцев, пишет «Московский комсомолец». Группа людей требовала выдать им школьницу, чтобы они могли с ней «разобраться». В итоге охране удалось выпроводить не в меру активных граждан.

Малыш сейчас полностью здоров, его выписали из отделения патологии новорожденных. Сама школьница тоже прошла лечение. Ей предстоит продолжить учебу и где-то найти деньги на содержание младенца. Вдобавок ее продолжают оскорблять в соцсетях. «Она просто боится на улицу выходить, говорит — побьют, — рассказала изданию подруга молодой мамы. — Она в тяжелой ситуации, мне кажется, что все эти люди могли бы помочь, если они так переживают за ребенка».

Ранее в одном из общежитий Троицка 15-летняя школьница родила ребенка в туалете. В СМИ прошла информация о том, что девушка пыталась утопить малыша, как того требовал предполагаемый отец новорожденного. Однако школьница затем рассказывала, что не хотела его гибели. Молодая мама хочет воспитывать своего сына вместе с гражданским мужем, писало «URA.RU».

Виктор Дорофеев
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