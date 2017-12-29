В Троицке местные жители пытались проникнуть в больницу к 15-летней школьнице, родившей в туалете младенца. Несколько человек хотели «разобраться» с юной мамой, которую и так терроризируют в социальных сетях.
15-летняя роженица лежала в гинекологическом отделении Челябинской областной больницы, когда на территорию учреждения проникли несколько возмущенных уральцев, пишет «Московский комсомолец». Группа людей требовала выдать им школьницу, чтобы они могли с ней «разобраться». В итоге охране удалось выпроводить не в меру активных граждан.
Малыш сейчас полностью здоров, его выписали из отделения патологии новорожденных. Сама школьница тоже прошла лечение. Ей предстоит продолжить учебу и где-то найти деньги на содержание младенца. Вдобавок ее продолжают оскорблять в соцсетях. «Она просто боится на улицу выходить, говорит — побьют, — рассказала изданию подруга молодой мамы. — Она в тяжелой ситуации, мне кажется, что все эти люди могли бы помочь, если они так переживают за ребенка».
Ранее в одном из общежитий Троицка 15-летняя школьница родила ребенка в туалете. В СМИ прошла информация о том, что девушка пыталась утопить малыша, как того требовал предполагаемый отец новорожденного. Однако школьница затем рассказывала, что не хотела его гибели. Молодая мама хочет воспитывать своего сына вместе с гражданским мужем, писало «URA.RU».