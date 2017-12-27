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28 декабря 2017
27 декабря 2017
22:02  27 декабря 2017 0

Кадыров отреагировал на блокировку в Facebook и Instagram. «Где ваша хваленая демократия?»

Международный инвестиционный форум
Кадыров активно вел Instagram, пополняя его фото и видеоФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о блокировке своих аккаунтов в соцсетях. Он раскритиковал Facebook и американские власти, вспомнив их «хваленую демократию» и права граждан на предоставление информации.

Глава республики выразил свое возмущение на своей странице в Twitter, передает RT. «Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?» — делится своим возмущением Кадыров.

Подписчики не оставили без внимания эту запись. «У нас мнения миллионов избирателей ничего не значат, а вы о подписчиках», «Что там, когда свой Фейсбук намечается?», «Кто бы говорил)) в Чечне всем рот затыкают, а тут поборник демократии», — неоднозначно прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее «URA.RU» сообщало, что страницу Кадырова с миллионами подписчиков удалили из Instagram. В Чечне это связали с внесением политика в «черный список» США, чтобы «заглушить его голос», отмечала «Национальная служба новостей». Глава республики рассказал, что скоро ее жители перейдут на собственную социальную сеть, отказавшись от «заморских».

Фото: Рамваз Кадыров, Twitter

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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