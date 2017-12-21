10:21 21 декабря 2017 0

Артемий Лебедев считает, что «горному брату» нужно быть мудрее Фото: официальная страница Артемия Лебедева в Facebook

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале «открытое письмо горному брату». В тексте Лебедев раскритиковал новую тенденцию «заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру», которая в последние годы распространилась на Кавказе.

»Скажу честно, если к моей жопе поднесут паяльник — можно даже его к розетке не подключать — я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают. Но поверь, — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят.

Тебе может показаться, что если ты сильный, то тебя все уважают. Нет, дорогой. У нас немного разные менталитеты. В нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями — делами, душой, умом, мудростью.

В твоей культуре мудрость тоже очень ценится, но почему-то только в старости. Тебе дам совет — бери пример со своих стариков. Они заслужили свое уважение без паяльника, как цивилизованные люди», — написал известный дизайнер.

В начале декабря группа молодых людей заставила извиняться студента Института отраслевого менеджмента за комментарии по поводу высказываний об отношениях мужчин и женщин разных вероисповеданий, напоминает Русская планета. Издевательства записали на камеру, сообщает канал 360.