Прокуратура Нидерландов, расследующая обстоятельства катастрофы малазийского Boeing-777 в небе над Украиной, не собирается публиковать никакие списки причастных к гибели авиалайнера. Об этом во вторник, 2 января заявил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.
«Это сообщения не соответствуют действительности, — приводит ТАСС заявление де Брана. — Мы не собираемся публиковать список подозреваемых».
Таким образом, следователи официально опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что существует некий список из 120 подозреваемых в причастности к уничтожению лайнера, и что прокуратура готова его опубликовать.
Отметим, авиакатастрофа в небе над Украиной произошла 17 июля 2014 года. Лайнер вылете из Амстердама в Куала-Лумпур, однако во время полета в воздушном пространстве Украины был сбит зенитной ракетой. В результате погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, а в уничтожении самолета обвинили ополченцев ДНР, которых, как считают на Западе, поддерживает Россия. Российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска ракеты с территории, подконтрольной на том момент ДНР.