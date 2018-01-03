{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 января 2018
02 января 2018
03:06  03 января 2018 0

Нидерланды не собираются публиковать списки подозреваемых в гибели малазийского «Боинга» над Украиной

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина
Малазийский лайнер был сбит в районеФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
все новости сюжета

Прокуратура Нидерландов, расследующая обстоятельства катастрофы малазийского Boeing-777 в небе над Украиной, не собирается публиковать никакие списки причастных к гибели авиалайнера. Об этом во вторник, 2 января заявил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.

«Это сообщения не соответствуют действительности, — приводит ТАСС заявление де Брана. — Мы не собираемся публиковать список подозреваемых».

Таким образом, следователи официально опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что существует некий список из 120 подозреваемых в причастности к уничтожению лайнера, и что прокуратура готова его опубликовать.

Отметим, авиакатастрофа в небе над Украиной произошла 17 июля 2014 года. Лайнер вылете из Амстердама в Куала-Лумпур, однако во время полета в воздушном пространстве Украины был сбит зенитной ракетой. В результате погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, а в уничтожении самолета обвинили ополченцев ДНР, которых, как считают на Западе, поддерживает Россия. Российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска ракеты с территории, подконтрольной на том момент ДНР.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров