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Главные новости Челябинской области
09:00  03 января 2018 1

На Урале пенсионерка отдала мошенникам 93 тысячи, чтобы «отмазать» внука

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс, зима
Мошенники представились сотрудниками полицииФото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске 79-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег, пытаясь спасти внука от несуществующей опасности. Об этом «URA.RU» рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Поздно вечером пожилой женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники потребовали у пенсионерки заплатить деньги, чтобы помочь внуку, якобы устроившему серьезное ДТП. Ради спасения внука женщина отдала пришедшим к ней вскоре незнакомцам 93 тысячи рублей. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию.

По факту случившегося следственным отделом ОП «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области погибла пенсионерка, пытаясь спасти щенка от пожара.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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