В Магнитогорске 79-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег, пытаясь спасти внука от несуществующей опасности. Об этом «URA.RU» рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Поздно вечером пожилой женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники потребовали у пенсионерки заплатить деньги, чтобы помочь внуку, якобы устроившему серьезное ДТП. Ради спасения внука женщина отдала пришедшим к ней вскоре незнакомцам 93 тысячи рублей. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию.
По факту случившегося следственным отделом ОП «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области погибла пенсионерка, пытаясь спасти щенка от пожара.