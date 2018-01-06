Над сирийским городом Ракка подняли флаг СССР. Это сделали бойцы «Международного союза свободы» (IFB), воюющие в Сирии вместе с курдскими формированиями против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Таким образом воссоздана знаменитая фотография Евгения Халдея 1945 года «Поднятие флага над Рейхстагом», пишет Morning Star. Участники IFB считают себя продолжателями дела коммунистов, освободивших Европу от фашизма. Они вместе с сирийской оппозицией и курдскими формированиями сражаются против радикальных исламистов и воспринимают освобождение Ракки как символ победы над фашизмом, сообщает телеканал 360.
В «Международном союзе свободы» сражаются поклонники коммунистической идеологии из различных европейских и ближневосточных стран. Напомним, что в окрестностях сирийского города Ракка, долгое время являвшегося столицей «Исламского государства», найдены массовые захоронения жертв боевиков. По данным агентства SANА, в одной из траншей найдены тела 115 человек.