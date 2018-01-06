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Главные новости Пермского края
18:48  06 января 2018 5

В Перми догхантеры массово травят бродячих собак. ФОТО, ВИДЕО

Одну собаку ветеринарам все же удалось спастиФото: Семен Филипповский, «ВК»

Неизвестные разбросали по улицам Перми яд, чтобы избавиться от бродячих собак, утверждают местные жители. Зоозащитники насчитали уже 14 трупов животных.

Травля идет в микрорайоне Закамский, где погибли собаки, которых уральцы прикармливали годами. «Собак на улице Сивашской, 17 мы с мужем кормим уже пять лет. 3 января мы подъехали в два часа дня, хотели покормить животных и внезапно упал молодой кобель. Ему было около 10 месяцев. Он был кастрирован, с желтой меткой. Я сначала не поняла, думала, припадок, но не прошло и двух минут — падает рядом вторая собака. И началось», — рассказала порталу «Pro Город Пермь» читательница Татьяна.

Зоозащитники из фонда «Планета добра» уже написали заявление в полицию, силовики начали искать злоумышленников. «Из произошедшего ясно, что акция была заранее спланирована группой лиц. В последних числах декабря эта группа лиц нас предупреждала о „новогодних сюрпризах“. В интересах следствия я пока не называю имен… Сейчас проводятся следственные действия», — написал руководитель зоозащитников Семен Филипповский в официальной группе фонда. «Мы вас найдем. Бегите!!!!!» — добавил он.

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Фото: Семен Филипповский, «ВК»

Игорь Чукреев
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