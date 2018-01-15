Телеграм-канал Mash выложил первые кадры видео задержания школьника, организовавшего 15 января поножовщину в пермской школе. По данным медиков, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
В школе №127 в Перми в Мотовилихинском районе произошло кровавое ЧП. В соцсетях появилась информация о том, что на учеников напали неизвестные в масках, которые захватили один из классов в заложники, говорилось также о пострадавшем учителе.
Позже выяснилось, что конфликт разгорелся между учениками. Их разнимали педагоги и другие школьники. Данные о числе пострадавших и их травмах разнятся.
Известно, что участники конфликта госпитализированы, школа эвакуирована, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Напавшие на пермскую школу вооруженные преступники задержаны, их личности устанавливаются, добавляет «Национальная служба новостей».
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек».