Дизайнер Артемий Лебедев расхвалил новый туристический бренд Тюменской области. На логотипе красуется вынесенный с герба области соболь. С подачи дизайнеров зверек перекочевал на одежду и баннеры, которые скоро появятся в тюменском аэропорту.
«Это очень круто — и логотип, и фотка. В брендбуке по ссылке тоже все клево», — сообщил Лебедев на своем сайте. К слову, в брендбуке нашли отражение и некоторые исторические факты, связанные с регионом. К примеру, Тюмень как ссыльное место решили «транслировать» через надпись «Мы в Сибири по своей воле», нанесенную на футболку.
Лаконичную надпись Visit Tyumen вместе с символом Сибири разместили на фоне дикой и притягательной природы. Авторами выступили разработчик местной студии бренд-дизайна «Лайтшоп» Александр Назаров и тюменец Сергей Парфенов, дизайнер BBDO Branding, который сейчас проживает в Лондоне.
Ранее Лебедев принял участие в разработке логотипа для Тюменского государственного университета. В основу обновленного символа легла буква «Т».