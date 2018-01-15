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Главные новости Тюменской области
22:29  15 января 2018 1

«Это очень круто — и логотип, и фотка». Лебедев расхвалил туристический бренд Тюменской области. ФОТО

Дизайн порадовал одного из самых едких критиков страныФото: скриншот с презентации Александра Назарова

Дизайнер Артемий Лебедев расхвалил новый туристический бренд Тюменской области. На логотипе красуется вынесенный с герба области соболь. С подачи дизайнеров зверек перекочевал на одежду и баннеры, которые скоро появятся в тюменском аэропорту.

«Это очень круто — и логотип, и фотка. В брендбуке по ссылке тоже все клево», — сообщил Лебедев на своем сайте. К слову, в брендбуке нашли отражение и некоторые исторические факты, связанные с регионом. К примеру, Тюмень как ссыльное место решили «транслировать» через надпись «Мы в Сибири по своей воле», нанесенную на футболку.

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Брендированную одежду должно быть приятно носить, уверен автор тюменского логотипа Фото: Скрин с презентации Александра Назарова
Фото: скриншот artlebedev.ru

Лаконичную надпись Visit Tyumen вместе с символом Сибири разместили на фоне дикой и притягательной природы. Авторами выступили разработчик местной студии бренд-дизайна «Лайтшоп» Александр Назаров и тюменец Сергей Парфенов, дизайнер BBDO Branding, который сейчас проживает в Лондоне.

Ранее Лебедев принял участие в разработке логотипа для Тюменского государственного университета. В основу обновленного символа легла буква «Т».

Иван Антонов
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