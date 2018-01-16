На Урале полицейский поставил ребенка на колени. ВИДЕО

12:04 16 января 2018 3

В Кусе выясняют обстоятельства конфликта полицейского с подростками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кусе проводится проверка по факту возможного жестокого обращения полицейского с несовершеннолетним. Заявление в полицию написала мать ребенка, утверждая, что сотрудник правоохранительных органов избил ее сына, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области. В Сети появилось видео, на котором мальчик стоит перед стражем порядка на коленях.

Сам инцидент, по данным следственного управления, произошел вечером 10 января в ледовом городке. Как сообщила мать, дети (среди них был и ее 13-летний сын) случайно задели одну из фигур. По ее словам, увидевший это полицейский набросился на мальчиков, стал их бить, а ее сына поставил на колени. Друг подростка стал снимать происходящее

«Подлетел к моему сыну, хватал его за шею, начал душить, мой ребенок сопротивлялся, говорил: „Пустите, я задыхаюсь“. На это не было никаких реакции», — рассказывает мать «31 каналу». «Такого не было. Сделал ему также замечание, он послал меня также. В руках его когда удерживал, он у меня вырвался. С горки побежал, когда с ним скатились. То есть он стоит на коленях, а я набираю телефон, чтобы дальше сотрудники подъехали», — утверждает полицейский.

На видео нет момента, чтобы полицейский поставил мальчика на колени. Ребенок уже на коленях и кричит, чуть не плача: «Не трогайте меня!» Кто-то из взрослых ругает его друга за то, что тот снимает происходящее на телефон. Мнения пользователей в соцсетях, на странице «VKусе» во «ВКонтакте» разделились. Одни пишут, что нельзя так жестоко обращаться с детьми, другие утверждают, что по такому видео нельзя полностью судить о происходящем.

Видео: «31 канал»

«По предварительным данным, подростки были доставлены в отдел полиции из-за разрушения ледовой горки. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по региону.

В официальном комментарии ГУ МВД по Челябинской области от 11 января сообщается, что полицейский в свой выходной день был в ледовом городке с семьей. «Увидел, что трое несовершеннолетних ломали ледовое строение в комплексе снежного городка. Мужчина сделал должное замечание подросткам, однако несовершеннолетние не обратили внимание и продолжили свои действия, при этом нецензурно выражаясь в адрес семьи. Полицейский пригласил подростков пройти в отдел полиции для того, чтобы оттуда связаться с их родителями и провести профилактическую беседу», — говорится в релизе. Также сообщается, что, если будет установлена вина подростков в порче муниципального снежного городка, их поставят на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. По информации «URA.RU», мальчики считаются благополучными.