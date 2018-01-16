В Югре продают информагентство, заблокированное в Интернете

В Сургуте выставлен на продажу информационный портал «Pro-surgut.ru». За полтора миллиона рублей владельцы предлагают покупателям сайт, доменное имя, а также лицензию СМИ. Сроки аренды доменного имени истекли, и ресурс по своему адресу сейчас недоступен. О продаже агентства сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.
«Pro-surgut.ru» специализируется на публикации новостей города и округа. Аудитория — 24 года и старше. Средняя посещаемость портала — около тысячи уникальных пользователей в сутки. По версии источника агентства, продажа ресурса вызвана сложным финансовым положением его создателя и владельца, местного медиаменеджера Евгения Павлова.
Узнать позицию Павлова на момент создания материала не удалось. Владелец портала отказался давать официальные комментарии.
Как уже сообщало «URA.RU», на медиарынке ХМАО идет передел собственности. Раннее правительство ХМАО приобрело франшизу «Аргументы и Факты-Югра». По данным инсайдеров, также ведутся переговоры о покупке информационного агентства «Муксун.фм».