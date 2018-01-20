Шурыгину и ее насильника пригласили вести ток-шоу на канале «Россия». ФОТО

Скандально известную жертву изнасилования Диану Шурыгину пригласили вести ток-шоу на канале «Россия». Роль второго ведущего может достаться Сергею Семенову, которого ранее признали виновным в надругательстве над девушкой.
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на источник с телеканала «Россия». Издание пишет, что сейчас продюсеры обсуждают возможность создать новый проект, который привлечет внимание молодой аудитории к программе, посвященной непростым женским судьбам.
«По формату это может быть похоже на проект „Мужское/Женское“, который идет на „Первом канале“, только кажется, что харизматичные Шурыгина и Семенов будут более интересны для молодой аудитории публики, нежели Гордон и Барановская», — отметил собеседник портала. Источник подчеркнул, что пока все находится на уровне разговоров.
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов вышел на свободу через год после заключения. Изначально он был осужден на восемь лет лишения свободы. История стала известна широкой общественности благодаря программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Девушка в эфире «Первого канала» рассказала, как ее изнасиловали на подростковой вечеринке, чем вызвала бурю обсуждений, споров и вопросов, в том числе к правдивости этой истории, напоминает Nation News.
Девушка воспользовалась шумихой и стала зарабатывать деньги в соцсетях. На данный момент она развивает аккаунт в Instagram, где у нее более полумиллиона подписчиков, и telegram-канал.