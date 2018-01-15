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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
22:58  15 января 2018 1

Шурыгина приехала на «Пусть говорят» с температурой

Шурыгина пришла на съемки больнойФото: скрин видео «Первого канала»

Скандальная история с изнасилованием Дианы Шурыгиной Сергеем Семеновым набирает новые обороты. Пострадавшая заявила, что ей плевать на мнение окружающих и свое поведение она считает нормальным. Кроме того, Шурыгина призвала Семенова покаяться за изнасилование. Поклонники девушки объяснили ее поведение высокой температурой.

Шурыгина пришла на съемки очередного выпуска «Пусть говорят» 15 января простывшей: в студии «Первого канала» у нее начался жар, пишет «ВладТайм». Также сообщается, что девушка отказалась идти в студию к Андрею Малахову, так как он встал на сторону обвиненного. Отмечается, что в новом выпуске ведущий передачи Дмитрий Борисов обсуждает с семьей Шурыгиной их эмоции по поводу освобождения Семенова, а позже приглашает героя в студию.

Напомним, Сергей Семенов отсидел в тюрьме один год вместо положенных восьми. По информации «URA.RU», его освободили по УДО. Диана Шурыгина отреагировала на это эмоционально: блогер считает, что молодой человек за это время не исправился, и вообще такое решение несправедливо.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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