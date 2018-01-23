Наталья Комарова во вторник, 23 января, работает в Ханты-Мансийске, а затем отправится в Нижневартовск. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
В столице региона Наталья Комарова посетит строительные площадки — жилые дома и новую дорогу от улицы Дзержинского до объездной. В графике губернатора также визит на уже построенный объект — жилой дом «Газпромнефть-Хантоса». Работа в Ханты-Мансийске завершится встречей с главой города Максимом Ряшиным.
В среду, 24 января, Наталья Комарова посетит Нижневартовск. По предварительным данным, работу в «столице Самотлора» губернатор начнет с визита в цеха «Нижневартовскстройдетали», одного из крупнейших застройщиков города. Глава региона оценит работу компании и пообщается с рабочими предприятия.
В графике Натальи Комаровой три крупных совещания — губернатор обсудит создание новых учебных мест в школах, концессии в ЖКХ и проблемы с утилизацией мусора. Затем глава региона проведет телемост, во время которого пообщается с молодежью на тему электоральной активности. Наталья Комарова также встретится с главой города Василием Тихоновым, а завершится визит губернатора работой на пленарной сессии муниципального этапа Гражданского форум общественного согласия.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Наталья Комарова запускает новый формат работы в регионе. До конца марта глава округа побывает в каждом из 22 городов и районов ХМАО, где примет участие в муниципальных этапах форума гражданского согласия. Эти мероприятия позволят властям Югры выявить новых лидеров общественного мнения, которые посетят финальный общеокружной этап гражданского форума в Ханты-Мансийске.