Бывший губернатор Ямала привез пони на выставку голубей

15:13 23 января 2018 3

Юрий Неелов открыл в Тюмени персональную выставку голубей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов вновь провел в Тюмени выставку голубей. На этот раз организатор решил не ограничиваться птицами и захватил на мероприятие пони. Выяснилось, что в последнее время сенатор увлекся разведением мини-лошадей.

В этом году выставка приурочена к столетнему юбилею коммунистического Союза молодежи. Посмотреть на птиц пришли не только рядовые тюменцы, но и первые лица региона — спикер областной думы Сергей Корепанов и вице-губернатор области Сергеем Сарычев, которых с Нееловым связывает давняя дружба. Неелов в беседе с журналистами рассказал, что на даче у него огромное количество разной живности: страусы, верблюды, яки, павлины, гуси и лебеди. На выставку он хотел привезти и ослицу, но там заупрямилась и отказалась ехать.

Друзья Неелова надеются, что выставка в Тюмени будет проходит и в дальнейшем, а сам организатор поделился воспоминаниями об истории голубеводства в России. «После войны и в советское время голубеводство было очень популярно. Это была хорошая традиция. Говорят, все голубятники тогда были бандитами. Это ерунда, не верьте. Пацаны на этом выросли — это братство, дружба. Конечно, птиц воровали, перепродавали — не без этого. Я сам собирал бутылки, мыл, сдавал, чтоб голубку выкупить. Что делать, такая была жизнь. Но это была интересная жизнь», — цитирует Неёлова издание «Красный Север».