{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
18:00  24 января 2018 1

Советник Кириенко возглавил рейтинг лучших политологов страны

Доклад ФоРГО
Ранее Константин Костин занимал пост начальника отдела внутренней политики администрации президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лучшим политтехнологом России признан руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Рейтинг двадцати лучших политологов России составила «Общая газета». Он приурочен к началу нового политического сезона.

«Наш рейтинг посвящен людям, которые „делают“ политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний», — говорится в справке издания.

Сигарный клуб политтехнологов. Челябинск, орлов дмитрий
Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов — автор ежемесячных рейтингов влиятельности губернаторов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2011—2012 годах Константин Костин был начальником отдела внутренней политики администрации президента, после стал советником при Вячеславе Володине и Сергее Кириенко, которые также занимали эту должность. По информации «Общей газеты», именно Костин будет координировать кампанию по выборам мэра Москвы 2018 года при выдвижении Сергея Собянина. Аналогичный рейтинг Костин возглавил и в 2016 году.

На втором месте в рейтинге политтехнологов расположился генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» Вартан Саркисов — один из основных консультантов мэрии Москвы.

Третье место занял директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов. Он оказывает значительное влияние на организацию избирательных кампаний в регионах России. Орлов — автор регулярных ежемесячных «рейтингов влияния глав субъектов» и «рейтингов эффективности управления в субъектах РФ».

Рейтинг «Общей газеты» базируется на опросах 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. В него не вошли президент и премьер-министр, партийные лидеры, политики, редакторы СМИ, а также политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров