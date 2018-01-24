Советник Кириенко возглавил рейтинг лучших политологов страны

18:00 24 января 2018 1

Ранее Константин Костин занимал пост начальника отдела внутренней политики администрации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лучшим политтехнологом России признан руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Рейтинг двадцати лучших политологов России составила «Общая газета». Он приурочен к началу нового политического сезона.

«Наш рейтинг посвящен людям, которые „делают“ политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний», — говорится в справке издания.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов — автор ежемесячных рейтингов влиятельности губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2011—2012 годах Константин Костин был начальником отдела внутренней политики администрации президента, после стал советником при Вячеславе Володине и Сергее Кириенко, которые также занимали эту должность. По информации «Общей газеты», именно Костин будет координировать кампанию по выборам мэра Москвы 2018 года при выдвижении Сергея Собянина. Аналогичный рейтинг Костин возглавил и в 2016 году.

На втором месте в рейтинге политтехнологов расположился генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» Вартан Саркисов — один из основных консультантов мэрии Москвы.

Третье место занял директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов. Он оказывает значительное влияние на организацию избирательных кампаний в регионах России. Орлов — автор регулярных ежемесячных «рейтингов влияния глав субъектов» и «рейтингов эффективности управления в субъектах РФ».

Рейтинг «Общей газеты» базируется на опросах 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. В него не вошли президент и премьер-министр, партийные лидеры, политики, редакторы СМИ, а также политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий.