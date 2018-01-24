20:17 24 января 2018 7

Планируется, что в Академическом будет проживать до 200 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью 2018 года стартует работа по созданию восьмого административного района Екатеринбурга. Им станет носящий сегодня неофициальный статус района Академический.

Как сообщило «URA.RU» несколько независимых источников, необходимые для проработки вопроса документы рассматриваются в правительстве РФ. Оно должно принять решение о создании на территории Академического независимых территориальных представительств ФНС и других территориальных органов власти.

Помимо этого в Академическом будет создана собственная районная администрация. Главным кандидатом на пост ее руководителя собеседники агентства называют действующего депутата Екатеринбургской гордумы, директора УК «Академический» Николая Смирнягина. «Он знает проблемы каждого дома на этой территории, знает все о ее дальнейшем развитии. Другого реального кандидата на этот пост нет», — пояснил коллега Смирнягина по муниципальному парламенту.

«От себя и от лица своих соратников могу сказать, что мы поддерживаем идею создания в Екатеринбурге восьмого района. Это нужно делать как можно раньше», — заявил «URA.RU» Николай Смирнягин. Обсуждение вопроса создания районной администрации и кандидатуры на пост ее главы депутат назвал преждевременным.

Знакомый с процедурой работы над проектом юрист пояснил агентству, что первым шагом должно стать внесение в Заксобрание поправки к закону об административно-территориальном устройстве региона. В нем сегодня указано только семь районов Екатеринбурга: Верх-Исетский, Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, Октябрьский, Чкаловский и Ленинский. К ним будет добавлен Академический.

Затем городские власти вынесут аналогичные поправки к Уставу на общественные слушания. В поправках, в частности, будут определены конкретные границы новой административной территории (сегодня Академический — часть Ленинского района) и упомянуты районные органы власти. Но не исключено, что городские власти подойдут к решению вопроса более серьезно. Возможно, что ради исполнения областного закона будет разработана новая редакция Устава. О намерении принять осенью 2018 года принципиально новый текст документа заявлял ранее «URA.RU» высокопоставленный источник в мэрии.

Екатеринбургские депутаты считают, что фактически создание района из-за необходимости соблюдения ряда законодательных формальностей растянется на несколько лет, и уверены в политической подоплеке проекта. Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов считает, что его реализация поможет областным и екатеринбургским властям подготовиться к дальнейшему присоединению соседних муниципалитетов с присвоением им статуса самостоятельных районов в составе регионального центра.

«Это был бы правильный путь. Чем больше население города, тем проще ему привлечь инвестиции в свое развитие. И правильней было бы начать эту работу в рамках подготовки к проведению выставки ЭКСПО-2025», — считает руководитель комиссии.