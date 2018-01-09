В новый Устав Екатеринбурга заложат все мечты последнего десятилетия

20:44 09 января 2018 3

Широкое обсуждение уставной реформы взбудоражит городскую общественность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские власти избрали новую стратегию развития уральской столицы. Они отказались от внесения очередных поспешных поправок в Устав города, превращающих документ в тяжеловесное «лоскутное одеяло». В ближайшее время будет объявлено о начале подготовки кардинально новой редакции документа. Это решение может привести к неожиданным политическим последствиям.

Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, действующий Устав Екатеринбурга был на момент его принятия в 2005 году единым и взаимоувязанным документом. С того времени в связи с принятием новых федеральных и региональных законов в документ вносились многочисленные поправки, что поставило под угрозу его внутреннюю логику. «Устав стал тяжеловесным, содержащим перекрестные ссылки. С каждым годом с ним становилось все сложнее работать», — подтверждает депутат гордумы.

В администрации Екатеринбурга уверены, что новая редакция Устава сделает его более логичным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель администрации города считает, что внесением очередных поправок проблему уже не исправить: «Необходима новая редакция Устава. Ее разработка — вопрос не одного дня, не одной недели и даже не одного месяца. Вопрос требует серьезной проработки. К этой работе необходимо привлекать не только администрацию и городскую думу, но и городское и научное сообщество». По его мнению, хорошим результатом станет подготовка новой редакции к концу 2018 года.

Источник в мэрии не готов обсуждать, будут ли в документ внесены нормы об изменении структуры муниципальной власти и создании агломерации Большой Екатеринбург — соответствующее решение будет принято по результатам многосторонних консультаций. «Этот процесс никак не привязан к выборам. Это стратегическое решение, направленное на исключение из Устава внутренних противоречий».

Новые вводные стали неожиданностью как для городских чиновников, так и для думцев. Известный депутат напомнил «URA.RU», что сразу после президентских выборов (в марте-начале апреля) ожидалось внесение в Заксобрание области законопроектов об изменении системы выборов в муниципальный парламент и отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга. Если эти новации оперативно вступят в силу, городским властям придется в спешном порядке — в течении одного-двух последующих месяцев вносить изменения как минимум в треть статей Устава. Некоторые придется переписывать полностью, в других — менять наименования должностей и другую техническую информацию.

Евгений Ройзман считается главным противником нового Устава Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Но мало того, что эти изменения нужно подготовить. За них еще должны проголосовать две трети депутатов гордумы. Для принятия соответствующего решения администрации города не хватает 3-4 подконтрольных голосов», — пояснил статусный парламентарий. По его словам, остальные думцы (в числе которых есть как оппозиционеры, так и единороссы) будут протестовать против отмены партийных списков на намеченных в сентябре 2018 года муниципальных выборах. Отмена всенародных выборов главы мэра также грозит общественным недовольством, инициированным действующим главой города Евгением Ройзманом, который при изменении схемы избрания рискует остаться без должности.

«Из принятого администрацией города решения можно сделать вывод, что в мэрии решили не рисковать и не настаивать на проведении предстоящих выборов по новым правилам. И депутаты, и мэр будут избраны осенью 2018 года по действующим нормам. Все изменения будут подготовлены не раньше осени и вступят в силу только через пять лет, после окончания срока их полномочий», — уверены несколько опрошенных «URA.RU» депутатов.

Этой же версии придерживается представитель областного парламента. По его словам, на региональном уровне не ведется никаких переговоров о возможности внесения проекта закона об изменении системы выборов в Екатеринбурге: «Если раньше ходили разговоры по этому вопросу, то сегодня — полная тишина».

Александр Караваев видит в инициативе мэрии потайной смысл Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее, ряд городских депутатов отнеслись к поступающей от городских властей информации с недоверием. В частности, «справедливоросс» Александр Караваев считает, что они может запускаться преднамеренно для дезориентации противников реформы. По его мнению, городские чиновники все-таки попытаются провести избирательную реформу весной, сославшись на необходимость приведения Устава в соответствии с изменившимся областным законодательством, и уже после этого приступят к работе над новой редакцией документа.

Региональный чиновник добавляет, что приходящие из мэрии сигналы могут свидетельствовать о нерешительности городских властей: «Они сами запутались и ждут указаний со стороны губернатора». Политконсультант Александр Пирогов добавляет, что вынесение указанных политических реформ на широкую общественную дискуссию может принести к негативному для администрации города эффекту.

Об отсутствии единой позиции в администрации Екатеринбурга свидетельствуют и пояснения председателя горизбиркома Ильи Захарова. Он заверил, что пока не слышал о планах по подготовке новой редакции Устава и назвал такой шаг преждевременным: «Разработка новой редакции может быть связана с кардинальным изменением федерального законодательства, которой сейчас нет и, скорее всего, не планируется».

Глава комиссии не склонен связывать работу по корректировке устава с политическими рисками. Он напомнил, что, в случае принятия на областном уровне закона о новой системе выборов в Екатеринбурге и отказа гордумы принимать соответствующие поправки к Уставу, выборы должны быть назначены в соответствии с областным. Если депутаты не дадут старт кампании, это право перейдет к горизбиркому.