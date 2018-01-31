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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
17:40  31 января 2018 0

В охраняемом челябинском бору начали хоронить людей. ФОТО

Эти могилы расположены на территории бораФото: инициативная группа

Жители Челябинска направили в природоохранную прокуратуру обращение с просьбой пресечь захоронения в городском бору за территорией кладбища «Митрофановское». Администрация погоста выдает разрешения на погребение, зная о нарушении, говорится в жалобе (имеется в распоряжении «URA.RU»).

Авторы обращения напомнили, что для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Челябинске было создано муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ». Это МКУ в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС провело аукцион на ограждение кладбища «Митрофановское». Работы выполнены.

«Фактически установленная ограда не соответствует границам кладбища, что подтверждается смотрителем кладбища Владимиром Дубровиным, а также установленными межевыми знаками границ земельного участка. Кладбище граничит с Челябинским (городским) бором — особо охраняемой природной территорией (памятником природы области). Сотрудникам МКУ известно, где проходят границы кладбища. Несмотря на это, выявлены массовые заведомые нарушения ими действующего законодательства РФ, а именно согласование мест захоронения за установленными межевыми знаками на территории бора. Вышеуказанные действия не только противоречат природоохранному законодательству, но и нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду», — говорится в обращении в природоохранную прокуратуру.

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Горожане указывают на несколько могил, расположенных на территории городского бора, и просят провести проверку и применить меры прокурорского реагирования. В 2015 году Челябинская природоохранная прокуратура уже добилась крупного штрафа для МКУ «Служба городских кладбищ» и запрета хоронить усопших в бору.

В прокуратуре Челябинской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что получили обращение. Жалоба направлена в минэкологии области для проведения проверки. В МКУ «Служба городских кладбищ» не ответили на звонок.

В последние годы в Челябинске идет передел рынка похоронных услуг. В нем участвуют три основных игрока: «Долг» (учредители Константин Билан и Иван Горнов, по факту считается подразделением магнитогорского ООО «Фирма „Долг“»), «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис № 1» (Радик Ибатулин, аффилирована обвиняемому в коррупции бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову). Пик конфликта ознаменовался стрельбой на кладбище; в машину одного из предпринимателей воткнули топор и подкинули две гвоздики.

Сергей Леонов
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