Из-за снегопада в Москве вышли из строя 19 самолетов «Аэрофлота»

20:29 05 февраля 2018 0

Тяга двигателей после посадки всасывала лед или снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минувшие выходные почти 19 самолетов «Аэрофлота» вышли из строя в московских аэропортах. Они получили повреждения из-за плохо очищенных от снега взлетно-посадочных полос.

Ремонт самолетов может занять несколько дней, сообщает РБК. Во время торможения бортов «Аэрофлота» после посадки тяга двигателей всасывала лед или снег, которые остались на некачественно очищенных полосах. В результате повреждались лопатки двигателей, что само по себе делает невозможной эксплуатацию самолета.

Из-за сильного снегопада и ветра в Москве в выходные объявляли «желтый» уровень опасности, сообщал портал «Подмосковье сегодня». Такая же ситуация была характерна почти для всей территории Центрального федерального округа.