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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
19:40  08 февраля 2018 4

Архитекторы Екатеринбурга выступили против сноса телебашни. Звучали аргументы про Сеул, Дубай, китайские мегаполисы и русские деревни

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, долгострой, телевышка, охрана, телебашня, екатеринбург, недостроенная башня
Архитекторы и политики объединились для защиты башниФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция противников сноса телебашни. Уничтожение здание объединило архитекторов и политиков. На встречу пришли студенты и преподаватели УрГАХУ, представители различных архитектурных организаций, а также депутаты гордумы Константин Киселев и Эдуард Мансуров.

Архитекторы в своих выступлениях давили на эстетический и технический аспект. Заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования УрГАХУ Андрей Раевский отметил, что башня отлично вписана в городской архитектурный ансамбль и должна стать всемерно известным символом города, наравне с Эйфелевой башней в Париже. Урбанист Александр Шилков добавил, что башня находится в отличном состоянии. Правда, в качестве доказательства сослался на документальный фильм ТАУ.

«Никто не представил технического заключения о том, что башня в аварийном состоянии. Значит, с ней все в порядке. Для нее вся ржавчина, что пыль на машине», — попытался отбиться от вопросов журналистов Шилков. На выручку ему пришел депутат Киселев.

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«Эта башня создана лучшими инженерами СССР из материалов, из которых плотины строят. Ее можно только ядерным взрывом снести. Она и 50, и 100 лет простоит, если ее спасти. Мы хотим, чтобы был диалог, чтобы горожанам объяснили, как можно использовать башню. У каждого выдающегося города есть своя доминанта. В Сеуле, Дубае, китайских мегаполисах их строят — у нас сносят. Если мы уничтожим башню, то превратимся в деревню», — выступил политик. После чего обмолвился, что на него выходили потенциальные инвесторы, которым было бы интересно вложиться в башню и участок при ней. Однако называть конкретные имена отказался.

«Эта башня — символ неудачной экономики. Нам точно нужен такой символ? — неожиданно выступил вразрез с коллегами завкафедры градостроительства УрГАХУ Сергей Санок. — К тому же, непонятна ее экономика. Эйфелева башня приносит бюджету Парижа огромные деньги. Если мы хотим того же, нужно превратить ее в уникальный в мире объект. Например, построить вокруг нее дом для богачей или респектабельную гостиницу. Или единственный в мире вертикальный экстрим-парк».

Позже архитекторы вспомнили об идее превращения башни в «Глобальный маяк», а также раскритиковали проект УГМК по строительству на месте башни ледовой арены. По прогнозу профессуры, арена на этом месте окончательно парализует ближайшие улицы в дни матчей. К тому же, у телебашни очень мало места под парковки. Впрочем, оказалось, что при желании на участке можно разместить и арену, и башню, создав изящную композицию. В доказательство урбанист Александр Шилков предоставил эскиз проекта, подготовленный вместе со студентами. Единственный минус — при подобной коллаборации останется всего 1,5 тысячи мест под парковки.

Несмотря на общий пафос встречи, журналисты так и не получили внятного ответа, как именно защитники башни намерены спасать ее от уничтожения. В завершение встречи Константин Киселев анонсировал создание общественного объединения, наподобие «Комитета по защите городского пруда» (который боролся с постройкой Храма на воде — прим.ред). Организация должна будет наладить общественный диалог по судьбе башни. Также ее создатели хотят обратиться за поддержкой к митрополиту Кириллу, Наине Ельциной и изучить все юридические возможности защиты здания.

Данил Бардин
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