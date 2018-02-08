19:40 08 февраля 2018 4

Архитекторы и политики объединились для защиты башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция противников сноса телебашни. Уничтожение здание объединило архитекторов и политиков. На встречу пришли студенты и преподаватели УрГАХУ, представители различных архитектурных организаций, а также депутаты гордумы Константин Киселев и Эдуард Мансуров.

Архитекторы в своих выступлениях давили на эстетический и технический аспект. Заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования УрГАХУ Андрей Раевский отметил, что башня отлично вписана в городской архитектурный ансамбль и должна стать всемерно известным символом города, наравне с Эйфелевой башней в Париже. Урбанист Александр Шилков добавил, что башня находится в отличном состоянии. Правда, в качестве доказательства сослался на документальный фильм ТАУ.

«Никто не представил технического заключения о том, что башня в аварийном состоянии. Значит, с ней все в порядке. Для нее вся ржавчина, что пыль на машине», — попытался отбиться от вопросов журналистов Шилков. На выручку ему пришел депутат Киселев.

«Эта башня создана лучшими инженерами СССР из материалов, из которых плотины строят. Ее можно только ядерным взрывом снести. Она и 50, и 100 лет простоит, если ее спасти. Мы хотим, чтобы был диалог, чтобы горожанам объяснили, как можно использовать башню. У каждого выдающегося города есть своя доминанта. В Сеуле, Дубае, китайских мегаполисах их строят — у нас сносят. Если мы уничтожим башню, то превратимся в деревню», — выступил политик. После чего обмолвился, что на него выходили потенциальные инвесторы, которым было бы интересно вложиться в башню и участок при ней. Однако называть конкретные имена отказался.

«Эта башня — символ неудачной экономики. Нам точно нужен такой символ? — неожиданно выступил вразрез с коллегами завкафедры градостроительства УрГАХУ Сергей Санок. — К тому же, непонятна ее экономика. Эйфелева башня приносит бюджету Парижа огромные деньги. Если мы хотим того же, нужно превратить ее в уникальный в мире объект. Например, построить вокруг нее дом для богачей или респектабельную гостиницу. Или единственный в мире вертикальный экстрим-парк».

Позже архитекторы вспомнили об идее превращения башни в «Глобальный маяк», а также раскритиковали проект УГМК по строительству на месте башни ледовой арены. По прогнозу профессуры, арена на этом месте окончательно парализует ближайшие улицы в дни матчей. К тому же, у телебашни очень мало места под парковки. Впрочем, оказалось, что при желании на участке можно разместить и арену, и башню, создав изящную композицию. В доказательство урбанист Александр Шилков предоставил эскиз проекта, подготовленный вместе со студентами. Единственный минус — при подобной коллаборации останется всего 1,5 тысячи мест под парковки.

Несмотря на общий пафос встречи, журналисты так и не получили внятного ответа, как именно защитники башни намерены спасать ее от уничтожения. В завершение встречи Константин Киселев анонсировал создание общественного объединения, наподобие «Комитета по защите городского пруда» (который боролся с постройкой Храма на воде — прим.ред). Организация должна будет наладить общественный диалог по судьбе башни. Также ее создатели хотят обратиться за поддержкой к митрополиту Кириллу, Наине Ельциной и изучить все юридические возможности защиты здания.