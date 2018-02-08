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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:10  08 февраля 2018 8

Архитекторы Екатеринбурга придумали, как сохранить башню и удовлетворить желания УГМК. ФОТО

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, долгострой, телевышка, телебашня, жк артек, екатеринбург, недостроенная башня, мультимедийный центр россия моя история, екатеринбургский цирк
Защитники телебашни нашли компромиссный вариантФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватели и студенты УрГАХУ разработали концепт проекта застройки территории у недостроенной телебашни в Екатеринбурге. На чертежах нашлось место и башне, и будущей ледовой арене на 15 000 человек.

«Мы со студентами сделали модель. Можно пристроить арену к башне, она станет порталом для входа на верхние ярусы арены. А на ее вершине построить медиацентр. Единственный минус — на участке останется место всего под 1,5 тысячи парковочных мест», — рассказал журналистам урбанист Александр Шилков.

Презентация макета прошла в рамках пресс-конференции городских архитекторов, посвященной борьбе против скорого сноса телебашни. Один из главных аргументов противников сноса: башня формирует архитектурный ансамбль города и при должном использовании может стать всемирно узнаваемым символом Екатеринбурга.

Башня может стать элементом ледовой арены УГМК
Фото: URA.RU

Данил Бардин
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