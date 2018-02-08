Преподаватели и студенты УрГАХУ разработали концепт проекта застройки территории у недостроенной телебашни в Екатеринбурге. На чертежах нашлось место и башне, и будущей ледовой арене на 15 000 человек.
«Мы со студентами сделали модель. Можно пристроить арену к башне, она станет порталом для входа на верхние ярусы арены. А на ее вершине построить медиацентр. Единственный минус — на участке останется место всего под 1,5 тысячи парковочных мест», — рассказал журналистам урбанист Александр Шилков.
Презентация макета прошла в рамках пресс-конференции городских архитекторов, посвященной борьбе против скорого сноса телебашни. Один из главных аргументов противников сноса: башня формирует архитектурный ансамбль города и при должном использовании может стать всемирно узнаваемым символом Екатеринбурга.