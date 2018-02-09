Пермский тренер назвал причину недопуска россиян на Олимпиаду

11:57 09 февраля 2018 8

Демченко (справа) на годовщине Олимпиады в Сочи Фото: kremlin.ru

Уроженец Чусового (Пермский край), тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, заявил о давлении Международного олимпийского комитета (МОК) на Спортивный арбитражный суд. Он утверждает, что президент МОК фактически угрожал суду перед вердиктом о недопуске россиян на Олимпиаду.

Тренер рассказал, что ожидал такого решения суда на 50%. «Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам», — цитирует Демченко Life.ru.

Как ранее сообщало «URA.RU», 45 российских спортсменов и два тренера, которых реабилитировали, но не допустили на Игры, подали апелляцию на решение МОК в суд. Он отклонил иски, а значит, 47 россиян не примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

В отместку за антироссийскую позицию международных спортивных организаций болельщики сборной России «осадили» штаб-квартиру антидопингового агентства WADA. В акции протеста они использовали российский триколор и патриотическую надпись, пишет «Утро.ру».