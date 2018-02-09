{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
11:57  09 февраля 2018 8

Пермский тренер назвал причину недопуска россиян на Олимпиаду

Демченко (справа) на годовщине Олимпиады в СочиФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Уроженец Чусового (Пермский край), тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, заявил о давлении Международного олимпийского комитета (МОК) на Спортивный арбитражный суд. Он утверждает, что президент МОК фактически угрожал суду перед вердиктом о недопуске россиян на Олимпиаду.

Тренер рассказал, что ожидал такого решения суда на 50%. «Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам», — цитирует Демченко Life.ru.

Как ранее сообщало «URA.RU», 45 российских спортсменов и два тренера, которых реабилитировали, но не допустили на Игры, подали апелляцию на решение МОК в суд. Он отклонил иски, а значит, 47 россиян не примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

В отместку за антироссийскую позицию международных спортивных организаций болельщики сборной России «осадили» штаб-квартиру антидопингового агентства WADA. В акции протеста они использовали российский триколор и патриотическую надпись, пишет «Утро.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров