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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:16  09 февраля 2018 7

В Екатеринбурге будущая первоклассница осталась без школы. «Все места закончились»

День знаний в поселке Нижнесортымский. Сургут , первое сентября, школа, первоклассники, 1сентября
Для дочери горожанки не хватило места (архивный снимок)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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Жительница Екатеринбурга Александра (имя изменено по просьбе героя) не смогла записать свою дочку в первый класс лицея №100. Для дочери горожанки не хватило места.

«Мы остались без первого класса. По прописке мы относимся к лицею №100. Вместе со всеми подали заявку на портале госуслуг, но все места закончились. В лицее говорят ждать до 1 июля, потом нас распределят в другую школу, где есть свободное место. Может быть, даже не в нашем районе. Но возможности возить ребенка в другой район у меня нет», — рассказала «URA.RU» женщина.

Получить оперативный комментарий директора лицея не удалось. В пресс-службе управления образования Екатеринбурга предложили решение этого вопроса.

«Бывает, что кто-то отказывается от своего места в школе, поэтому после 1 июля можно попробовать заново попасть в лицей. Если же так получится, что у ребенка не останется альтернативы, кроме учебы в другом районе, то этот вопрос нужно будет решать в индивидуальном порядке. Женщине стоит подойти к нам в управление образования», — ответил «URA.RU» представитель ведомства Екатерина Катыхина. В этом году в первые классы поступало около 19 тысяч первоклассников. Чтобы попасть в престижные школы, родители дежурили у их стен по ночам. «URA.RU» следило за этим онлайн.

Данил Бардин
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