Жительница Екатеринбурга Александра (имя изменено по просьбе героя) не смогла записать свою дочку в первый класс лицея №100. Для дочери горожанки не хватило места.
«Мы остались без первого класса. По прописке мы относимся к лицею №100. Вместе со всеми подали заявку на портале госуслуг, но все места закончились. В лицее говорят ждать до 1 июля, потом нас распределят в другую школу, где есть свободное место. Может быть, даже не в нашем районе. Но возможности возить ребенка в другой район у меня нет», — рассказала «URA.RU» женщина.
Получить оперативный комментарий директора лицея не удалось. В пресс-службе управления образования Екатеринбурга предложили решение этого вопроса.
«Бывает, что кто-то отказывается от своего места в школе, поэтому после 1 июля можно попробовать заново попасть в лицей. Если же так получится, что у ребенка не останется альтернативы, кроме учебы в другом районе, то этот вопрос нужно будет решать в индивидуальном порядке. Женщине стоит подойти к нам в управление образования», — ответил «URA.RU» представитель ведомства Екатерина Катыхина. В этом году в первые классы поступало около 19 тысяч первоклассников. Чтобы попасть в престижные школы, родители дежурили у их стен по ночам. «URA.RU» следило за этим онлайн.