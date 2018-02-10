В Магнитогорске двое детей ушли в школу и не вернулись. ФОТО

Два мальчика пропали, отправившись в школу в Магнитогорске. 12-летний Владислав и 10-летний Евгений ушли из дома 9 февраля и не вернулись до сих пор.
Мобильники ребят отключены от сети, у родителей нет информации об их местонахождении, сообщает Телефакт.ру. По словам отца Владислава, такое с подростками произошло впервые. Если до вечера субботы, 10 февраля, они не дадут о себе знать, родители намерены обратиться в полицию.
Женя плотного телосложения, голубоглазый, рост 142 см, сообщили «URA.RU» в волонтерской организации «Легион-СПАС». Был одет в зеленую куртку и зеленую шапку, темно-синие штаны. На ногах — темные сапоги-«дутыши». Рост Владислава — 150 см. Одет в черную куртку, у него был с собой рюкзак Adidas.
Если кто-то видел детей или располагает информацией о них, звонка ждут по телефону +7 (964)247-78-53 (Денис) или на горячей линии «Легион-СПАСА»: +7 (351) 2-777-911. Пропавшие любили проводить время в торгово-развлекательных центрах, игровых площадках и ледовых городках Магнитки.