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Главные новости Челябинской области
15:33  10 февраля 2018 1

В Магнитогорске двое детей ушли в школу и не вернулись. ФОТО

Влад и Женя любят развлекаться в ТРК и на горкахФото: Телефакт.Ru

Два мальчика пропали, отправившись в школу в Магнитогорске. 12-летний Владислав и 10-летний Евгений ушли из дома 9 февраля и не вернулись до сих пор.

Мобильники ребят отключены от сети, у родителей нет информации об их местонахождении, сообщает Телефакт.ру. По словам отца Владислава, такое с подростками произошло впервые. Если до вечера субботы, 10 февраля, они не дадут о себе знать, родители намерены обратиться в полицию.

Женя плотного телосложения, голубоглазый, рост 142 см, сообщили «URA.RU» в волонтерской организации «Легион-СПАС». Был одет в зеленую куртку и зеленую шапку, темно-синие штаны. На ногах — темные сапоги-«дутыши». Рост Владислава — 150 см. Одет в черную куртку, у него был с собой рюкзак Adidas.

Если кто-то видел детей или располагает информацией о них, звонка ждут по телефону +7 (964)247-78-53 (Денис) или на горячей линии «Легион-СПАСА»: +7 (351) 2-777-911. Пропавшие любили проводить время в торгово-развлекательных центрах, игровых площадках и ледовых городках Магнитки.

Фото: поисковый отряд «Легион-СПАС»

Владимир Васин
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